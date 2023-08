KIJK. Kinderen duiken weg wanneer Russische raket overvliegt en hotel in Zaporizja raakt

KIJK. Rus probeert zich te verschui­len in bosjes nabij Bachmoet, maar enkele seconden later bombar­deert Oekraïne zijn schuilplek

De Oekraïense staatsgrenswacht heeft opmerkelijke beelden gedeeld van een Russische soldaat die probeert terug te keren naar zijn schuilplaats in een bos nabij Bachmoet. Het is echter een vergeefse poging, want niet veel later treft het Oekraïense leger de plek met mortiervuur.