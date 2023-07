KIJK. “Jezus, Jezus, Jezus!” Doodsbange vrouwen maken vanuit auto apocalyptische beelden van bosbranden op Sicilië

Hagelbol­len teisteren omgeving Gardameer. Vlamingen getuigen: “Ze wilde kinderen in veiligheid brengen, maar kreeg een hagelbol recht op haar slaap”

Noord-Italië is maandagnacht overvallen door een ‘supercell’, de zwaarst mogelijke onweersbui met hagelbollen zo groot als tennisballen. Vooral in de omgeving rond het Gardameer is de schade enorm. Vlaamse toeristen vertellen over apocalyptische toestanden. “Door de kracht van de hagel vielen dakpannen van onze bungalow binnen, net naast het bed van de kinderen”, zegt Jonas (30).