KIJK. Japanse premier spreekt voor het eerst na aanval: “Onvergeeflijk dat deze gewelddadige daad wordt gepleegd tijdens verkiezingen”

Dit jaar al drie paarden overleden: jaarlijkse Britse paardenra­ce verstoord door dierenacti­vis­ten

De start van The Grand National, een jaarlijkse grote paardenrace in het Verenigd Koninkrijk, is vandaag uitgesteld omdat een groep dierenactivisten op de baan protesteerde. Ze bestormden het raceparcours en hielden zich vast aan de hindernissen waar de paarden overheen moeten springen. De politie heeft in totaal 118 mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de verstoring.