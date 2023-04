KIJK. Italiaan transformeert veld in reusachtig portret van Picasso, die 50 jaar geleden overleed

Pablo Picasso werd geboren op 25 oktober 1881 in de Spaanse stad Malaga en overleed op 8 april 1973 in de Franse gemeente Mougins. Hij was één van de meest invloedrijke kunstenaars van de twintigste eeuw en een sleutelfiguur in de moderne kunst. Samen met de Franse schilder Georges Braque vond Picasso het kubisme uit, één van de vier grote schilderstijlen (naast het dadaïsme, het expressionisme en de abstracte kunst) in de Europese schilderkunst van de twintigste eeuw. In zijn lange carrière maakte Picasso maar liefst 20.000 schilderijen, tekeningen en beelden.