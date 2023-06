KIJK. Influencers onder vuur nadat ze uitdagingen aankaarten van ‘plus size’-passagiers: "Extra vliegtuigstoel betalen is discriminerend”

Influencer Olivia toont in een video hoe moeilijk het is om als ‘plus size’-passagier te vliegen. Op de beelden zien we hoe ze zich maar moeizaam verplaatst door het gangpad van een vliegtuig. Ze vindt het discriminerend dat er anno 2023 nog geen bredere gangpaden bestaan. Olivia is niet de enige influencer die de problematiek aankaart. In april haalde Jae-lynn Chaney al de krantenkoppen met haar petitie voor een beter ‘plus size’-beleid in vliegtuigen. Maar hun strijd krijgt heel wat kritiek, want een nieuw beleid betekent onder meer duurdere vliegtickets voor iedereen en “reizen met het vliegtuig is geen basisrecht, maar een luxe”.