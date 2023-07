KIJK. Indrukwekkende hagelbui teistert noorden van Spanje

Amerikaan­se soldaat verdacht van moord op zwanger meisje in Beieren na 45 jaar opgespoord

45 jaar na de gewelddadige dood van een jonge vrouw uit Kolitzheim in het Zuid-Duitse Beieren is de mogelijke dader met hulp van DNA-materiaal alsnog gevonden. In de Verenigde Staten is een inmiddels 69-jarige man uit Nebraska aangehouden. Dat meldt het openbaar ministerie in Schweinfurt. De verdachte was destijds als 24-jarige soldaat gestationeerd in Beieren.