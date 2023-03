KIJK. Indrukwekkende brand in wolkenkrabber in Hongkong

Geen slotverkla­ring op G20-top: Rusland en China klagen “chantage en bedreigin­gen” van westerse landen aan

De G20-landen zijn op hun bijeenkomst in de Indiase hoofdstad New Delhi niet tot een gezamenlijke slotverklaring gekomen. China en Rusland weigeren het slotcommuniqué te ondertekenen: de beide landen kunnen zich niet vinden in de paragrafen over Oekraïne. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hekelt samen met zijn Chinese collega Qin Gang de “chantage en bedreigingen” van de westerse landen.