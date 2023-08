KIJK. “Ik was in shock toen ik zag dat het wiebelde”: Neurochirurge getuigt hoe ze 8 cm lange worm uit hersenen van patiënte haalt

Eminem wil dat republi­kein­se presidents­kan­di­daat stopt met zijn nummers te rappen tijdens verkie­zings­bij­een­kom­sten

De Amerikaanse rapper Eminem is geen fan van de rapkunsten van de Republikeinse presidentskandidaat Vivek Ramaswamy. De politicus had onlangs het beroemde nummer Lose Yourself gerapt op een evenement in Iowa, maar Eminem wil dat dat niet meer gebeurt.