KIJK. Ierse vrouw redt hulpeloze ezel van dierenbeul die het dier achter auto meesleurt

In Ierland zijn zeven ezels gered nadat een vrouw bovenstaande beelden maakte. Een van de dieren wordt meegesleurd door een wagen over het bevroren wegdek. De ezel heeft alle moeite om recht te blijven terwijl hij wordt meegetrokken aan een touw rond zijn mond en oren. De vrouw die de beelden maakte, liet het niet zomaar gebeuren. Ze greep in en zorgde ervoor dat de bestuurder stopte. Daarna riep ze de hulp in van een hulporganisatie. Zij namen de afgepeigerde ezel in beslag, samen met nog zes andere ezels.