KIJK. Hulpverleners redden vrouw uit drijfzand in Zeeland, vlak bij Belgische grens

Update Duizenden nog vast op festival Burning Man, maar met opening toegangs­weg komt uittocht op gang

De toegangsweg naar het festivalterrein waar Burning Man afgelopen week plaatsvond, is maandag heropend. De organisatoren van het festival in de Amerikaanse staat Nevada adviseren de 64.000 overgebleven festivalgangers om de reis naar huis indien mogelijk tot dinsdag uit te stellen. De uittocht kan enorme files op de onverharde weg naar de snelweg veroorzaken, bovendien is het er nog altijd “erg modderig”.