KIJK. Honderden mannen belagen meisje van 17 omdat ze ‘ongepast’ gekleed is

Eerste transgen­der vrouw krijgt doodstraf in de Verenigde Staten

Voor het eerst is een transgender vrouw geëxecuteerd in de Verenigde Staten. Dinsdagavond (plaatselijke tijd) kreeg Amber McLaughlin (49) een dodelijke injectie toegediend in de staat Missouri, zo berichten verschillende Amerikaanse media. De vrouw was veroordeeld tot de doodstraf voor het verkrachten en vermoorden van haar voormalige partner in 2003.

8:53