KIJK. Honderden mannen belagen Iraans meisje van 17 omdat ze ‘ongepast’ gekleed is

In bovenstaande video is te zien hoe de Iraanse L. Tehrani (17) wegwandelt van een menigte mannen op een racebaan in Irak. De mannen roepen naar de jonge vrouw en eisen dat ze onmiddellijk weggaat omdat ze ‘ongepast’ gekleed is. Tehrani is nochtans een regelmatige bezoeker van de racebaan. Maar nu vindt de menigte dat de jonge vrouw de piloten afleidt. Wanneer Tehrani zich uit de voeten maakt, wordt ze achtervolgd en omsingeld door honderden mannen. Ze krijgt enkele duwen en een van de mannen trapt haar in de rug waardoor ze tegen een geparkeerde auto belandt. Ook een vriend van de 17-jarige deelt in de klappen wanneer hij tussenbeide wil komen. Tehrani slaagt er in om zonder grote verwondingen het terrein te verlaten. De politie pakt uiteindelijk 16 mannen op. Er worden ook verschillende messen en zwaarden in beslag genomen.