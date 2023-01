KIJK. Honderden Chinese Tesla-rijders protesteren bij showrooms over prijsverlaging

Grootste protesten sinds meer dan een maand in Iran

In Iran vonden afgelopen weekend de grootste manifestaties sinds een maand plaats. Dat meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War in een rapport. Gisteren kwamen in minstens zeventien steden mensen op straat naar aanleiding van de derde verjaardag van het Oekraïense passagiersvliegtuig dat neergehaald werd door de Iraanse Revolutionaire Garde.

9 januari