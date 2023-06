KIJK. Historicus Tom Simoens vermoedt dat noch Rusland noch Oekraïne achter verwoeste dam zitten: “Mogelijk gewoon ingestort”

Hoewel Oekraïne en Rusland elkaar met de vinger wijzen voor de verwoesting van de stuwdam in Nova Kachovka, is een derde scenario volgens Tom Simoens – historicus aan de Koninklijke Militaire School (KMS) in Brussel – minstens even geloofwaardig. “Ik ben er steeds meer van overtuigd dat noch de Oekraïners noch de Russen de dam hebben opgeblazen, maar dat hij is ingestort als gevolg van eerdere beschietingen en slijtage”, klinkt het.

Simoens benadrukt dat er voorlopig geen beelden van de ontploffing zijn die de instorting zou hebben veroorzaakt. Ook getuigenverslagen ontbreken. Het zou dus wel eens kunnen dat de dam gewoon is ingestort. De dam had al schade opgelopen nadat de Russen een deel ervan in november 2022 opbliezen.

“Het stuwmeer en de verschillende onderdelen van de dam liggen in niemandsland en werden dus niet meer onderhouden. Bovendien was de waterstand in het meer enorm hoog, wat voor een hoge druk op die dam zorgde. In vredestijd moet de dam dat in principe aankunnen, maar niet wanneer hij beschadigd is”, zegt de historicus.

Simoens benadrukt bovendien dat de vernietiging van de dam zowel voor Rusland als voor Oekraïne voor-en nadelen heeft. Mocht Rusland de schuldige zijn, dan zou het doelbewust een groot gebied in Oekraïne onder water hebben gezet en een eventuele Oekraïense opmars ter hoogte van Cherson bemoeilijkt hebben. “Maar nu staat ook een deel van zijn eigen posities onder water. Dat pleit dan weer tegen Rusland.”

Volledig scherm De verwoeste stuwdam in Nova Kachovka. © AFP

Oekraïens tegenoffensief

“De winst voor Oekraïne zou erin bestaan dat een deel van het terrein stroomopwaarts langs de Dnjepr, gezien vanaf de dam, droger komt te liggen en dat daar dus gemakkelijker operaties kunnen worden uitgevoerd.” Een andere reden waarom Oekraïne de dam mogelijk zou hebben opgeblazen, is omdat het waterschaarste kan veroorzaken op het schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd. Anderzijds zijn de overstromingen een “ramp voor al wie stroomafwaarts woont”, zegt Simoens.

Oekraïne meldde eerder al dat ongeveer 16.000 mensen zich in een kritieke zone bevinden.

“Stel dat de Oekraïners dit zelf gedaan hebben, dan zou dat passen in het langverwachte tegenoffensief van het Oekraïense leger”, dat volgens Simoens de voorbije dagen echt begonnen is. “Het was al meer dan een maand in voorbereiding en sinds eergisteren zien we ook steeds meer grondoperaties.”

Volledig scherm Door de verwoesting van de dam overstroomden zeker 24 plaatsen in de Oekraïense regio Cherson. © AFP

Volledig scherm Volgens de Oekraïense autoriteiten moesten al zeker duizend buurtbewoners worden geëvacueerd. © ANP/EPA

Zwakke plekken in Russische verdedigingslinie

Volgens Simoens wil Oekraïne met zijn militaire operaties de zwakke plekken in de Russische verdedigingslinie vinden. “Er wordt ingezet op plaatsen waar de Russen niet goed ingegraven zijn. Bij Zaporizja is dat bijvoorbeeld wel het geval, het is absoluut niet evident om daar door te breken in de richting van Melitopol.”

Zeker nu president Volodymyr Zelensky zijn troepen expliciet heeft bedankt voor de terreinwinst die ze geboekt zouden hebben in de omgeving van Bachmoet, in het oosten van het land, verwacht Simoens dat daar nog strijd zal worden geleverd. “Als de Oekraïners erin zouden slagen Bachmoet opnieuw te omsingelen en de Russen zouden verplichten de stad te verlaten, zou dat een kaakslag voor de Russen en een propagandasucces voor de Oekraïners zijn.”

“Dat Zelensky het specifiek over Bachmoet heeft, en niet over het zuiden van het land, is misschien precies om Rusland te verplichten daar troepen naartoe te sturen”, zegt Simoens. Op die manier zou de Russische verdedigingslinie op andere plaatsen verzwakt worden, klinkt het.

