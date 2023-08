KIJK. Het mooie moment waarop surfers elkaar terugzien nadat ze 36 uur lang vermist ronddobberden op zee

Politie­agent (48) steelt 57.000 euro van bestuurder in Berlijn

Een Berlijnse politieagent is opgepakt nadat hij een bestuurder staande had gehouden tijdens een valse identiteitscontrole en hem van tienduizenden euro’s zou hebben beroofd. Op het moment van de feiten was de politieagent niet in dienst. Dat maakten het openbaar ministerie en de politie dinsdag bekend.