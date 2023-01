KIJK. Heldhaftige ex-militair overmeestert messentrekker in Amerikaanse supermarkt

Oekraïne is al 'de facto' NAVO-lid, zegt Oekraïense defensiemi­nis­ter aan BBC

Oekraïne is de facto lid van de NAVO geworden, zo oordeelt de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov in een interview met de Britse omroep BBC. "Oekraïne als een land, en de strijdkrachten van Oekraïne, werden lid van de NAVO. De facto, niet de jure (bij wet, red.). Want we hebben wapens en de kennis hoe die te gebruiken", aldus Reznikov aan de BBC, in een gesprek dat in de Oekraïense hoofdstad plaatsvond.

11:20