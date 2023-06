KIJK. Heisa rond video van transgender model dat topless voor Witte Huis poseert: “Ik wou gewoon vrij zijn”

Berlusconi hield van politiek, voetbal, vrouwen en controver­siële uitspraken: “Beter zot van vrouwen dan homo”

Berlusconi was twintig jaar de spil van de Italiaanse politiek. Hij richtte zijn eigen partij op en werd maar liefst vier keer premier. Daarnaast was hij ook 31 jaar lang de eigenaar van voetbalclub AC Milan. Goed voor 29 prijzen. Maar Silvio Berlusconi schuwde de gedurfde uitspraken niet. Hij schoffeerde graag en kwam te pas en te onpas met een uitspraak die erover was. Zo zei hij in 2010 dat het beter is om een passie voor vrouwen te hebben dan homo te zijn. In bovenstaande video lijsten we even zijn carrière en controversiële uitspraken op.