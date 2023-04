KIJK. Hartverscheurende beelden tonen hoe dakloze vrouw op klaarlichte dag op stoep bevalt

Amerikaans Hoogge­rechts­hof houdt toegang tot abortuspil tijdelijk in stand

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft vrijdag de beslissing van het federaal hof van beroep in New Orleans over de toegang tot de abortuspil mifepriston tijdelijk opgeschort. Daardoor blijft de pil alvast tot woensdag middernacht verkrijgbaar.