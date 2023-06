KIJK. Hackers kapen Russische media en zenden neppe toespraak van Poetin uit: “Oekraïense troepen zijn grens overgestoken”

“Bedoeld om paniek te zaaien”

Kort na de uitzendingen benadrukte het Kremlin dat het om fake news ging. “Er was zeker geen toespraak. In sommige regio’s was er sprake van een hack”, zei een regeringswoordvoerder volgens het Russische staatspersbureau TASS. Ook Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov bevestigde even later dat de beelden vals waren. “We hebben de controle ondertussen terug”, zei hij. Eén van de getroffen zenders was ruim 40 minuten in handen van de hackers.