KIJK. Haai achtervolgt paddleboarder voor de kust van Florida

Rick was volgens Tribble de eerste die de enorme rugvin aan het oppervlak zag. “Op basis van zijn reactie wist ik meteen dat het een haai was. Ik wist niet hoe groot of waar hij precies was”, zei ze.

Toen ze de video uren later bekeek was de vrouw enorm verrast. “Ik was verrast dat hij groter was en veel dichterbij dan ik aanvankelijk dacht”, zei Tribble. “Op een gegeven moment in de video zit hij helemaal onder mijn board. Het viel me ook op hoe snel en strak de bewegingen waren. De haai was schijnbaar gewoon nieuwsgierig wat er in zijn huis was.”