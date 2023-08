KIJK. Groep Pakistaanse schoolkinderen bungelt in defecte kabellift boven 300 meter diepe ravijn: “Een van hen is flauwgevallen”

In Pakistan zitten acht mensen, onder wie zes schoolkinderen tussen 10 en 15 jaar, al urenlang vast in een kabellift op een hoogte van maar liefst 300 meter. De lift raakte defect tijdens een ritje in een bergachtig gebied in het noorden van het land. Er is een grote reddingsactie aan de gang, waarbij helikopters van het leger worden ingezet.