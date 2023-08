KIJK. Groener, sneller én betrouwbaarder: drone vervangt postbode op Britse eilanden

Hongaar krijgt loon per ongeluk in euro in plaats van forint en dat levert hem véél meer op

Een Hongaarse firma maakte per ongeluk een blunder door een werknemer in euro’s uit te betalen in plaats van in forinten. Hierdoor kreeg de man maar liefst 367 keer meer loon dan verwacht. Ondanks dat het bedrijf het teveel betaalde geld terugvroeg, hield de medewerker vol en weigerde hij het bedrag terug te storten. Dit leidde uiteindelijk tot een ludieke klacht tegen hem.