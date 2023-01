KIJK. ‘Griezelige’ en ‘surrealistische’ oudejaarsshow op Russische tv: “Of jullie het leuk vinden of niet: Rusland wordt groter!”

update Tien bewakers en vier gevangenen gedood bij schietpar­tij in gevangenis Mexico

In de Mexicaanse stad Ciudad Juárez aan de Amerikaanse grens zijn bij de gewapende aanval in een staatsgevangenis zeker veertien mensen om het leven gekomen, onder wie tien bewakers. Minstens 24 gedetineerden zijn kunnen ontsnappen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten zondag bevestigd. De procureur van de staat Chihuahua voegde er in een communiqué nog aan toe dat er bij de aanval ook vier gewonden vielen.

4:18