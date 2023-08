KIJK. Geredde jongeren die doodsangsten uitstonden in defecte kabellift getuigen: “Bang en overstuur”

De Pakistaanse reddingswerkers slaagden er gisterenavond onze tijd in om de laatste van de acht inzittenden – na maar liefst 15 uur – uit de kabellift in Battagram te bevrijden. Eén van de twee kabels van de lift had het eerder op de dag begeven, waardoor de cabine urenlang boven een ravijn van ongeveer 275 meter tot 365 meter diep hing te bungelen.

KIJK. De defecte kabellift bungelde urenlang boven een ravijn van zo'n 300 meter diep

“Bang en overstuur”

De jongeren, allemaal tussen 10 en 16 jaar oud, kwamen er gelukkig met de schrik vanaf en zijn blij dat ze het nog kunnen navertellen. “Drie tot vier mensen gingen in de kabellift, toen zaten we er met acht in”, vertelt Ata Ullah, één van de geredde tieners. “Toen we in het midden aankwamen, brak de kabel en bungelde de cabine. We waren bang en overstuur. We hebben de hele nacht in angst doorgebracht”, zegt hij. “Maar toen het leger eraan kwam, zagen we een kans om te overleven.”