KIJK. Gazali was net op tijd weg uit haar instortende huis tijdens aardbeving: ze toont vertederend haar dankbaarheid aan onze reporter Julie Colpaert

Brussels Staatsse­cre­ta­ris Pascal Smet : “Veel van het EU-personeel gebruikt drugs”

Brusselse Staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Pascal Smet (Vooruit) beschuldigt Eurocraten van hypocrisie omdat ze niet willen verhuizen naar armere wijken van de stad, waar drugsmisbruik courant is. Smet suggereert dat illegale stoffen even makkelijk verkrijgbaar zijn in de EU-wijk als in het noorden van Brussel en meent zelfs dat veel Eurocraten ook drugs gebruiken. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Politico. In een reactie aan onze redactie zegt Smet dat het niet zo bedoeld was en slechts een “grapje” was.

11 februari