KIJK. Franse waaghalzen gearresteerd nadat ze 100 meter hoge spits van Milanese kathedraal onbeveiligd beklimmen

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Explosie in zee bij toeristi­sche plaats in Roemenië, mogelijk Russische zeemijn: “Zware knal”

In de Zwarte Zee is het vlakbij de Roemeense kust tot een explosie gekomen. Mogelijk gaat het om een Russische zeemijn. Daarnaast boeken de Oekraïense troepen vooruitgang in de herovering van grondgebied rondom de stad Bachmoet. En een Russische bommenwerper die richting Nederland vloog is onderschept. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.