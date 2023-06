KIJK. Enorme brand op industrieterrein in Nederland: hulpverleners gehinderd door omstanders

De brand ontstond mogelijk in een houthandel aan de Hertog van Beijerenstraat in het dorp Ter Aar, in de gemeente Nieuwkoop. Het vuur sloeg vrij rap over naar andere naastgelegen bedrijven, waaronder een meubelzaak. Inmiddels is er ook een NL-alert uitgestuurd. Dat is een alarmmiddel van de Nederlandse overheid dat mensen in de buurt informeert over een noodsituatie