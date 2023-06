KIJK. Enorme brand industrieterrein in Nederland woedt nog steeds, nablussen kan dagen duren

UpdateDe enorme brand die vrijdagavond uitbrak op een industrieterrein in het Nederlandse Ter Aar (Zuid-Holland) is zaterdagochtend nog niet onder controle. Drie panden zijn door het vuur getroffen en het grootste gebouw staat nog altijd in brand. Ook komt er veel rook vrij. Het nablussen kan volgens de woordvoerder dagen duren. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers.

Het ziet er volgens de woordvoerder naar uit dat de brandweer in de nacht heeft weten te voorkomen dat brand zich verder heeft verspreid. Om de brand beter te bestrijden, wordt zaterdag een zogenoemde ‘crashtender’ ingezet, dat is een blusvoertuig dat doorgaans op luchthavens wordt ingezet.

De woordvoerder liet eerder weten dat de brandweer in de weg werd gezeten door de toeloop van mensen die vrijdagavond naar de brand kwamen kijken. Daardoor is de brandbestrijding in eerste instantie ook niet goed verlopen.

Er wordt nog altijd opgeroepen uit de rook te blijven en naar binnen te gaan. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.

Ramptoeristen

Maar liefst dertig brandweerwagens waren vrijdag op zaterdagnacht in Ter Aar om de enorme brand te blussen. Er werd ook een NL-alert uitgestuurd, een alarmmiddel van de Nederlandse overheid dat mensen in de buurt per sms informeert over een noodsituatie.

Niet alle hulptroepen konden het terrein makkelijk bereiken, doordat er veel hinder werd ondervonden van nieuwsgierige omwonenden die de straat opgingen. Heel Ter Aar, een plaats met 9.000 inwoners, stond vrijdagavond op z’n kop. Sommige aanschouwers namen zelfs hun tuinstoel mee en dronken een biertje. Rond 23:00 uur was de politie het zat en stuurde iedereen naar huis. “Ga alsjeblieft van de straat af”, scandeerden agenten in de rondte. Dat leverde in veel gevallen felle discussies op tussen de politie en voorbijgangers.

De explosies kwamen voort uit vaten waarin plastic zat en uit heftrucks met gas. Die zijn geëxplo­deerd Woordvoerder brandweer Ingrid de Roos

Oorzaak

De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk rond half tien in de avond bij plasticproducent TN Plastics aan de Hertog van Beijerenstraat, laat woordvoerder Ingrid de Roos weten. “En naast deze drie bedrijven zijn er nog vele meer getroffen.”

Hoe de enorme brand kon ontstaan is nog niet bekend, maar dat de kunststof materialen een rol spelen bij de omvang, is zeker. De hele avond klonken harde explosies, die tot in Hoofddorp te horen waren. “De explosies kwamen voort uit vaten waarin plastic zat en uit heftrucks met gas. Die zijn geëxplodeerd”, vertelt De Roos. “Voor de hulpverlening was het hierdoor nóg lastiger om de brand te blussen. Er vlogen namelijk allemaal kleine deeltjes in de rondte.” Rond 00.30 uur waren de explosies wel afgenomen.

Zwarte roet

De rookwolk die uit de vlammen voortkwam, was volgens brandweerwoordvoerder Aron van der Maarel in Leiden te zien. “En het ging zelfs richting de Noordzee”, laat hij weten. “Over dit gehele gebied is zwarte roet te zien. We raden mensen aan de asdeeltjes op hun auto of op straat zaterdagochtend met een emmertje sop schoon te maken.”

© 112HM

Blijf thuis

Burgemeester Robbert-Jan van Duijn heeft met eigen ogen waargenomen hoe het vuur gisterenaavond en vannacht om zich heen slaat. “Op veilige afstand heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de hulpdiensten keihard aan het werk zijn om de brand te blussen en uitbreiding te voorkomen. Ik leef mee met de getroffen ondernemers”, schrijft hij op Twitter.

© Mizzle Media

© 112HM

© 112HM

De brand gezien vanuit Alphen aan den Rijn. © Jin Ketel

© 112HM