KIJK. Enorme brand bij ontsporing goederentrein bij Pittsburgh

Personeel van Amerikaans uitvaart­cen­trum ontdekt dat vrouw (66) in bodybag nog leeft: “Ze was naar adem aan het happen”

In de Amerikaanse staat Iowa is een 66-jarige vrouw levend teruggevonden in een bodybag. De vrouw was verkeerdelijk dood verklaard door het medisch centrum voor alzheimerpatiënten waar ze verbleef. Ze werd in een lijkzak naar een crematorium gebracht, maar daar ontdekten medewerkers dat ze nog ademde. Het medisch centrum moet nu een boete van 10.000 dollar (ongeveer 9.100 euro) betalen.

3 februari