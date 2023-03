KIJK. Emotioneel moment: journaliste brengt live verslag uit over ‘school shooting’, tot ze haar zoon ziet die uit de school weg kon vluchten

In een middelbare school in Denver (VS) heeft een 17-jarige student het vuur geopend. Twee medewerkers van de school raakten gewond. Het schooldrama levert een pakkend moment op tijdens het live-verslag van een journaliste voor Fox News.

De schietpartij vond plaats in de Denver East High School. Student Austin Lyle schoot woensdagmiddag circa 11.00 uur in het rond bij een van de kantoren in het schoolgebouw. Twee decanen werden getroffen door de kogels. Een van hen verkeert in levensgevaar, de andere is zwaargewond, maar in stabiele toestand.

Volledig scherm Een archieffoto van de 17-jarige dader, Austin Lyle © AP

Lyle stond al onder verhoogd toezicht en werd elke dag gefouilleerd voordat hij het schooldomein kon betreden. De 17-jarige zou woensdag tijdens die dagelijkse controle het vuur hebben geopend. Daarna vluchtte de tiener weg in zijn auto. Na een urenlange klopjacht werd Lyle kilometers verderop dood teruggevonden in zijn voertuig.

Volledig scherm A student, right, hugs a man after a school shooting at East High School Wednesday, March 22, 2023, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski) © AP

Tot zo’n twee jaar geleden mocht het veiligheidspersoneel van de school wapens dragen op het schoolterrein - iets wat niet ongebruikelijk is in de VS. Het schoolbestuur besliste toen om dat niet meer te gedogen. Nu laat het bestuur dat minstens tot het einde van het schooljaar opnieuw toe.

KIJK. Net tijdens haar live-interventie in de nieuwsuitzending merkt ze haar zoon op: een emotionele en innige knuffel op antenne is het gevolg

Emotioneel live-verslag

Fox News-journaliste Alicia Acuna bracht woensdag live verslag uit aan de East High School, waar toevallig ook haar zoon naar school gaat. Net tijdens haar live-interventie in de nieuwsuitzending merkt ze haar zoon op. Een emotionele en innige knuffel op antenne is het gevolg. Acuna was even van haar melk, maar kon nadien wel de rest van haar verslag voltooien.

Volledig scherm Journaliste onderbreekt emotioneel verslag bij schietpartij © Fox News