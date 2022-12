KIJK. Elon Musk komt podium op als verrassing, maar publiek laat snel ongenoegen merken

Opnieuw zware brand in winkelcen­trum nabij Moskou, één persoon raakt gewond

In de Russische hoofdstad Moskou heeft vanmorgen opnieuw een brand plaatsgevonden in een winkelcentrum, reeds de tweede in amper vier dagen tijd. Op videobeelden is te zien hoe een zwarte rookpluim boven het gebouw hing. Ondertussen is het vuur onder controle. Er vielen geen doden, maar een bewaker van de winkel werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij te veel rook had ingeademd.

