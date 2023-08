KIJK. Duitse toeristen duwen 150 jaar oud standbeeld met waarde van 200.000 euro omver in Italië

Een groep Duitse toeristen heeft in een villa in het noorden van Italië een 150 jaar oud standbeeld omvergegooid. Op beelden van het incident is te zien hoe één van de toeristen het standbeeld met een stok lijkt te duwen, waarna het op de grond belandt. Het beeld zou maar liefst 200.000 euro waard zijn.

De zes Duitse toeristen verbleven in Villa Aleco in Viggiù, in de noordelijke provincie Varese. Afgelopen maandag gingen ze naar de pittoreske binnenplaats van de villa. Daar sprongen twee van hen in de fontein om te poseren met de ‘Domina’, een standbeeld gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Enrico Butti. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de twee mannen het 1,70 meter grote standbeeld lijken te omhelzen terwijl een andere toerist het met een stok omver duwt. De twee Duitsers in de fontein verliezen hun evenwicht en gaan samen met de Domina tegen de grond.

Wat de bedoeling van de toeristen precies was, is niet duidelijk. Volgens Italiaanse media zouden ze een video of foto hebben willen maken om online te delen. En dat zou kunnen kloppen, aangezien één van de Duitsers het 29-jarige model en influencer Janis Danner is, een vrij bekende figuur in Duitsland met anderhalf miljoen volgers op Instagram.

“Domme mensen”

Volgens Bruno Golferini, de uitbater van Villa Aleco, was het beeld ongeveer 150 jaar oud en zou het naar schatting 200.000 euro waard zijn. Golferini benadrukt dat het moeilijk zal zijn om de Domina volledig te herstellen, vooral omdat er ook grote schade aan de fontein is. “Domina was een soort beschermer van de villa. Jammer genoeg bestaan er domme mensen die dit soort fratsen uithalen”, aldus de uitbater. De Italiaan vindt het schandalig dat sommige toeristen geen respect voor kunst tonen, zegt hij.

Ook Francesca Caruso, het cultuurraadslid van de regio Lombardije, reageert boos. “Zij die het artistieke en culturele erfgoed beschadigen, moeten een zware prijs betalen”, vindt ze. Uitbater Golferini heeft een klacht ingediend tegen de toeristen, die ondertussen terug thuis zijn. Het is voorlopig niet duidelijk op welke manier de Duitsers gestraft zullen worden.

Het is niet de eerste keer dat toeristen schade toebrengen aan Italiaans erfgoed. Zo zijn de laatste maanden al verschillende buitenlanders betrapt terwijl ze hun naam in de muren van het Colosseum in Rome kerven. In oktober gooide een Amerikaanse toerist dan weer twee oude Romeinse borstbeelden omver in Vaticaanstad.

