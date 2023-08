KIJK. Droogte legt 113 miljoen jaar oude afdrukken van dinosaurussen bloot in Texas

India zet ‘apenimita­tors’ in om aapjes weg te jagen bij G20-top

Op 9 en 10 september is het zover: de Indiase hoofdstad New Delhi opent haar deuren voor de G20-top. Maar hoe om te gaan met de uitdagende resusapen die voor onrust zorgen? Wel, het stadsbestuur heeft een manier bedacht om de speelse wezens in bedwang te houden: ‘monkey wallahs’. Deze groep van dertig tot veertig mannen zal geluiden van apen imiteren om brutale resusapen weg te houden bij wereldleiders.