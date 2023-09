KIJK. Driepotige beer plundert koelkast en trakteert zichzelf op hard seltzers

Geliefde mamabeer doodgescho­ten in Italiaans dorpje, welpen vermist

Een icoon van de Italiaanse natuur is niet meer. Amarena, een geliefde mamabeer, die geregeld met haar kroost door dorpjes kuierde, is in de Abruzzen doodgeschoten door een 56-jarige man. Hij voelde zich naar eigen zeggen bedreigd. Er wordt in Italië met ontzetting gereageerd op de dood van de berin die harmonieus samenleefde met de mens. Alles wordt in het werk gesteld om haar twee vermiste welpen op te sporen.