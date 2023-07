KIJK. Deze Belg zocht mee naar vermiste Émile (2) in Frankrijk: “De vrees is nu groter dan de hoop”

Update Hittegolf in Italië kan Europees record verbreken: temperatu­ren lopen op tot 48 graden

Er hangt een hogedrukgebied boven Spanje, Frankrijk, Duitsland, Polen en Italië. De hittegolf in Italië kan er zelfs voor zorgen dat het Europees record verbroken wordt. Woensdag gaat het kwik op de eilanden Sicilië en Sardinië nog meer de hoogte in en zijn er temperaturen tot 48 graden voorspeld, misschien wel de warmste temperaturen ooit gemeten in Europa.