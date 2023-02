KIJK. Deelnemers verlaten massaal vergadering tijdens toespraak van Russische gezant: “Go fuck yourself”

Zo evolueerde de oorlog in Oekraïne in een jaar tijd, “De oorlog kan en zal nog een tijdje duren”

De oorlog in Oekraïne is exact een jaar aan de gang. In die tijd is er heel wat gebeurd en hebben heel wat mensen het leven gelaten. Ook het oorlogsfront veranderde doorheen het jaar. “Rusland hoopte op een snelle overwinning, maar heeft de Oekraïense militaire kracht en de steun van het Westen onderschat”, zegt kolonel Tom Simoens. In bovenstaande video geeft Ruslandexperte Carolien van Nunen samen met kolonel Tom Simoens hoe de oorlog in Oekraïne op een jaar tijd is geëvolueerd.