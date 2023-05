KIJK. Chinese straaljager komt gevaarlijk dicht bij Amerikaans ‘spionagevliegtuig’

KIJK. Verdeeld­heid in Turkije na winst van Erdogan bij verkiezin­gen: “Absoluut ongerust, maar beter om er niet over te praten”

Recep Tayyip Erdogan heeft de verkiezingen in Turkije gewonnen en zal dus vijf jaar langer president blijven. Niet iedereen is daar fan van. Zeker niet in grote steden. Daar scoorde Kemal Kiliçdaroglu (74) namelijk een pak beter dan zijn totale score van 47,82 procent. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers peilde de stemming in Istanboel en het was snel duidelijk dat de spanning te snijden is.