KIJK. Chaotische taferelen aan Ierse geldautomaten na IT-blunder: “Tot 500 euro ‘gratis’ af te halen”

Door een grote technische storing binnen de systemen van de Bank of Ireland, één van de grootste banken van Ierland, konden klanten met weinig of geen geld op hun rekening gisterenavond plots toch tot 500 euro gaan afhalen. Dit leidde tot enorme rijen bij geldautomaten in steden in het hele land.

Door een fout in de online app van de bank konden mensen die weinig of geen geld op hun Bank of Ireland-rekening hadden staan maandagavond toch tot 500 euro overmaken naar hun Revolut-rekening. Sommige mensen reppen in de Ierse media zelfs over bedragen tot 1.000 euro, maar dat wordt door de Bank of Ireland tegengesproken: de limiet voor het afhalen van contant geld staat volgens de bank standaard op 500 euro.

Zodra klanten hun Bank of Ireland-app gebruikten om het geld naar de betaalapp Revolut over te maken, konden ze het geld via elke geldautomaat van hun Revolut-rekening opnemen. Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje onder de bevolking, waardoor zich al snel lange rijen vormden bij geldautomaten in het hele land. Sommige machines kwamen zonder geld te zitten. Op andere plaatsen is de politie tussenbeide gekomen om mensen te verhinderen geld op te nemen, meldt Irish Times.

De bank, die volgens berichten in de Ierse media de afgelopen tijd al vaker met IT-problemen kampte, heeft het defect woensdagmorgen hersteld en heeft zich verontschuldigd voor de problemen.

Geen gratis geld

Bank of Ireland beklemtoont dat al het opgenomen geld van de rekening zal worden afgeschreven. Dat geldt ook voor mensen die te veel geld afhaalden omdat ze hun saldo niet konden controleren. “We zijn ons ervan bewust dat klanten mogelijk niet in staat waren om hun saldo te raadplegen, maar ze moeten geen geld opnemen/overmaken als de kans bestaat dat ze in het rood staan”, zo staat in een mededeling.

Aan de klanten die door de storing in financiële moeilijkheden komen, wordt aangeraden om contact op te nemen met hun bankfiliaal.

