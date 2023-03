KIJK. Burgemeester van Firenze onderbreekt video-opname om klimaatactivisten te lijf te gaan

UPDATE Poetin voor de eerste keer sinds invasie in Oekraïense stad Marioepol, maar was zijn bezoek wel ‘echt’?

De Russisch president Vladimir Poetin heeft volgens het Kremlin de verwoeste Oekraïense havenstad Marioepol bezocht. Het gaat om de eerste keer sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne dat Poetin naar bezet gebied in het buurland trok. Toch rijzen er twijfels over de ‘echtheid’ van zijn bezoek. “Poetin heeft veel dubbelgangers en de ‘dankbare’ burgers waren waarschijnlijk beveiligers in burgerkleding”, klinkt het.