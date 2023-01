KIJK. Buren zien hoe jongetje (4) voor hun deur met geweer speelt: nalatige vader gearresteerd

In Indiana, Verenigde Staten, vallen enkele politieagenten een woning binnen. De agenten zijn ter plaatse gekomen naar aanleiding van bovenstaande schokkende beelden. Daarop is te zien hoe een vierjarige kleuter in een pamper speelt met een geweer in de gang. Het kind zwaait het ongeladen wapen in het rond en haalt de trekker meermaals over. Het jongetje vond het vuurwapen in het appartement van zijn vader.