KIJK. Britse premier Rishi Sunak bespot trans personen in gelekte video, grapt over “vrouwen met penissen”

“Als er ergens een hel bestaat, dan is dit nog erger.” Aan het woord is een Oekraïense soldaat die tijdens zijn gevangenschap door dronken Russen gecastreerd werd. Seksueel geweld tegen mannen is een zwaar onderbelicht probleem van de oorlog in Oekraïne, weet psychologe Anzhelika Yatsenko. In een artikel in ‘The Times’ omschrijft ze de impact die zulke martelpraktijken op (haar) patiënten hebben.