KIJK. Britse activisten besmeuren straat voor Russische ambassade met verf en maken enorme Oekraïense vlag

Ngo's starten "eerste klimaatpro­ces ter wereld" tegen BNP Paribas

Drie ngo's starten naar eigen zeggen "het eerste klimaatproces ter wereld tegen een bank", met name tegen het Franse BNP Paribas, waarvan de Belgische staat een belangrijke aandeelhouder is. Aanleiding is het feit dat de bank nog steeds financiële steun geeft aan nieuwe gas- en olieprojecten. "Gezien haar aanzienlijke bijdrage aan de klimaatcrisis, zal de bank zich voor de rechter moeten verantwoorden", klinkt het bij Friends of the Earth Frankrijk, Notre Affaire à Tous en Oxfam Frankrijk.