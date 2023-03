KIJK. Brand verwoest 400 jaar oud hotel in Sussex dat “Oekraïense vluchtelingen huisvest”

Xi Jinping gaat door met vredesplan: geruchten over bezoek aan Poetin en gesprek met Zelensky

Volgens de Amerikaanse krant ‘The Wall Street Journal’ plant de Chinese president Xi Jinping een bezoek aan Vladimir Poetin in Moskou en een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Het zou de eerste keer zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne dat Xi met Zelensky belt of dat hij Rusland bezoekt.