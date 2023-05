KIJK. Brand bij show Raveleijn in Efteling, vlammen slaan uit decorstuk

Lichte schade aan gebouwen na droneaan­val op Moskou, Oekraïne kijkt “met plezier” toe

De Russische hoofdstad Moskou is vanmorgen opgeschrikt door een droneaanval. Voorlopig lijkt er enkel sprake van lichte schade aan gebouwen. Het Russische ministerie van Defensie spreekt van een “terreuraanval” van Kiev. Presidentieel adviseur Mykhailo Podolyak ontkent elke betrokkenheid van Oekraïne. “Maar we kijken met plezier toe. Zulke aanvallen zullen in de toekomst allicht nog vaker voorkomen”, stelde Podolyak op het YouTubekanaal ‘The Breakfast Show’.