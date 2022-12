KIJK. Bodycambeelden tonen vuurgevecht met 15-jarige die vijf mensen doodschoot in North Carolina

“Vrede door afschrik­king”: VS tonen nieuwe nucleaire bommenwer­per die onbemand kan vliegen en waaraan jaren in diepste geheim gewerkt werd

De Amerikaanse luchtmacht heeft de B-21 Raider onthuld, een nieuwe geavanceerde nucleaire bommenwerper die onbemand missies kan uitvoeren. Het is de eerste in zijn categorie. Aan het toestel werd jarenlang in het diepste geheim gewerkt.

13:01