KIJK. Bewakingsbeelden tonen ijzingwekkend moment waarop Britse gedetineerde cipier probeert te vermoorden door hem neer te steken

Verdronken Mos­sad-agent van ‘spionnen­boot’ begraven in Israël: “Hij neemt veel geheimen mee”

In Israël is afscheid genomen van de ex-veiligheidsagent van de geheime politie Mossad die verdronk na een ongeval met een ‘spionnenboot’ op het Lago Maggiore in Italië. “Hij neemt veel geheimen met mee in het graf”, zegt een familielid. “Niemand wist wat hij deed.”