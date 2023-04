Jobat Je leeftijd als sterkte: ook veertigers en vijftigers kunnen 'sprin­gen' naar een nieuwe professio­ne­le uitdaging

Iedereen kent er je naam, dankzij je anciënniteit verdien je er een fijn loon en je bent er ‘gewoon tevreden’. Het is verleidelijk om als veertiger of vijftiger genoegen te nemen met je vertrouwde job. Toch kan een nieuwe uitdaging ook op (iets) oudere leeftijd de moeite waard zijn en net een nieuwe schwung in je carrière én dus ook je leven brengen. Jobat.be legt uit hoe je zo’n ‘sprong’ aanpakt en hoe je van je leeftijd net een troef maakt.