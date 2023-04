KIJK. Betogers steken favoriete restaurant van president Macron in brand tijdens pensioenprotest

Waarom Trump ook aan ‘Play­boy’-mo­del Karen McDougal smeergeld betaalde: “Het spijt me, Melania”

Donald Trump (76) zou niet alleen aan pornoster Stormy Daniëls smeergeld betaald hebben om te zwijgen over hun affaire, maar ook aan ‘Playboy’-model Karen McDougal (52). Dat blijkt uit het strafdossier in de zaak-Trump. In 1998 was ze nog ‘Playmate Of The Year’. Hun geheime relatie liep op de klippen omdat McDougals schuldgevoel tegenover Melania Trump te groot werd. Wie is Karen McDougal? Hoe kwam hun affaire aan het licht? En wat heeft ze met het dossier te maken?