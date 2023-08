KIJK. Beroemde wolf doodgeschoten door negenjarig kind in Hongarije: beelden tonen hoe vader door indrukwekkende politie-eenheden wordt opgepakt

Een wolf die de verst geregistreerde afstand heeft afgelegd, is in april doodgeschoten door een negenjarig kind. Dat meldt de Hongaarse televisiezender MTV.

KIJK. De Hongaarse politie heeft beelden verspreid waarop te zien is hoe de vader van de jongen woensdag werd gearresteerd

In april leidde de dood van de tweejarige mannetjeswolf uit het Zwitserse kanton Graübunden, bekend als M237, tot heel wat verontwaardiging. Het dier was uitgerust met een gps-tracker en had al een afstand afgelegd van 1.900 kilometer, voordat hij via Zuid-Tirol en Oostenrijk naar Hongarije emigreerde. Volgens dierenrechtenorganisaties legde M237 daarmee de verste afstand af die ooit voor een wolf in Europa was geregistreerd.

De autoriteiten sloegen alarm nadat de weggegooide zender in de buurt van het noordoostelijke dorp Hidasnémeti in een rivier werd aangetroffen. De politie vermoedde dat de wolf illegaal was doodgeschoten omdat wolven in Hongarije beschermd zijn.

Vader opgepakt

Afgelopen woensdag werd de vader van de jongen, een jager, opgepakt. Ook een andere man die aanwezig was bij het incident is gearresteerd. Zij worden aangeklaagd voor misdaden tegen natuurbehoud en het in gevaar brengen van minderjarigen, waarvoor zij tot twaalf jaar celstraf kunnen krijgen. Het negenjarig kind kan volgens de Hongaarse wet niet strafrechtelijk vervolgd worden.

De recente arrestatie van de vader en zijn jachtkompaan was gebaseerd op bewijs waarover het Openbaar Ministerie geen verdere details gaf.