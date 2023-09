KIJK. Beroemde Instagram-lift stort naar beneden in resort in Bali: vijf werknemers overleden

Twee mannen en drie vrouwen van het huishoudelijk personeel van het Ayuterra Resort in Bali zaten rond 13.00 uur in de lift toen de kabel knapte. De jonge werknemers waren tussen de 19 en 24 jaar oud en allen van Indonesische afkomst. Twee van hen waren op slag dood, de drie anderen overleden later in het ziekenhuis.

Het touw dat de lift omhoog trok was niet sterk genoeg, waardoor het knapte, zo vertelt politiecommissaris Made Uder. “Het stalen touw was niet sterk genoeg om het gewicht, dat vrij zwaar was, omhoog te trekken. En de rem werkte niet, waardoor de lift met hoge snelheid naar beneden gleed en dit ongeluk niet kon voorkomen worden”, meldt hij volgens The Bali Sun. “Als gevolg daarvan kwamen de vijf liftpassagiers om het leven.”

Volledig scherm De politie onderzoekt of nalatigheid een rol speelde bij het incident. © X: Detektif Kenangan/@misterdetektif

De plaatsvervangend gouverneur van Bali, Cok Ace, die ook voorzitter is van ‘Hotel and Restaurant Association Bali’, heeft de veiligheidsdocumenten van het hotel na het ongeluk bekeken. “Dit is de eerste keer dat dit is gebeurd. Ik heb de vergunningen gezien, vooral met betrekking tot het gebruik en de veiligheid van het werk en met betrekking tot de staat van de lift”, zei hij. “Een onafhankelijke consultant van een routine-inspectie zei in november 2022 dat het nog in orde was, het is ook nog maar 8 maanden geleden dat ze verklaarden dat het nog steeds veilig is.” Het onderzoek zal worden geleid door de politie van Bali, voegde hij eraan toe. De gasten van het resort zijn elders ondergebracht terwijl het onderzoek en de rouwperiode aan de gang zijn.

Volledig scherm Het luxe resort in Bali. © Ayuterra Resort

De beroemde Instagram-lift werd zowel door toeristen als personeel gebruikt tussen de bovenste niveaus van het hotel en langs de rand van een ravijn naar beneden naar de faciliteiten op het lagere niveau. De glazen lift zorgde op sociale media voor pittoreske beelden en was dan ook erg populair bij toeristen.

De eigenaar van het resort, Linggawati Utomo, zei dat hij de begrafenis van de overledenen zal betalen. Naar verluidt heeft hij de families van de overledenen ook bijna 4.000 euro betaald om hen ervan te weerhouden juridische stappen te ondernemen tegen het resort.